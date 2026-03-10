Roma blitz della finanza a Cinecittà Acquisiti atti su film ' Queer' e serie ' M Il figlio del secolo'

Questa mattina, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha fatto irruzione negli studi di Cinecittà a Roma, eseguendo perquisizioni e acquisizioni di documenti. L'operazione fa parte di un'indagine della procura di Roma, che mira a ricostruire i rapporti commerciali legati al film 'Queer' e alla serie 'M. Il figlio del secolo'. Gli atti sono stati sequestrati durante l'intervento.

Nei mesi scorsi le Fiamme Gialle hanno proceduto all'acquisizione degli atti relativi alle opere Finalmente l'alba, Siccità e Immensità prodotti dalla Wildside L'inchiesta è quella relativa ai Tax Credit. Non è la prima volta che le fiamme gialle si sono recate negli stessi uffici per acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti pubblici di alcuni film. Al centro degli accertamenti ci sono i contratti e i rapporti economici legati alla produzione della prima stagione della serie ‘M. Il figlio del secolo’ diretta da Joe Wright con Luca Marinelli nel ruolo di Benito Mussolini e dei film ‘Queer’, il film diretto da Luca Guadagnino tratto dalle opere di William S. 🔗 Leggi su Romatoday.it

