A Roma arriva la manifestazione dedicata al flamenco proveniente da Siviglia, che si svolgerà dal 9 settembre al 3 ottobre. La XXIV edizione della Biennale del Flamenco si svolgerà con 72 eventi in città, portando l’arte andalusa nel cuore della capitale italiana. L’iniziativa coinvolge diversi luoghi e artisti, offrendo un programma ricco di spettacoli e appuntamenti legati a questa tradizione.

Siviglia sbarca a Roma per promuovere la XXIV edizione della Biennale del Flamenco, un evento che vedrà la capitale andalusa trasformarsi nel centro mondiale di quest’arte dal 9 settembre al 3 ottobre. L’iniziativa nasce dalla volontà di Angie Moreno, vicesindaca e assessore al Turismo e alla Cultura di Siviglia, di stabilire legami più profondi tra le due città. L’obiettivo è costruire connessioni concrete e condividere le evoluzioni della città spagnola con i cittadini italiani. Il valore strategico di questo incontro risiede anche nel peso economico dei visitatori: gli italiani rappresentano infatti il terzo mercato turistico per Siviglia, posizionandosi subito dopo i cittadini degli Stati Uniti e della Francia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siviglia sbarca a Roma: 72 eventi per l’arte del Flamenco

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