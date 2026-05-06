Nella scuola di L'Aquila, il menù della mensa si arricchisce con piatti provenienti da diverse parti del mondo, scelti dallo chef per offrire agli studenti nuove esperienze culinarie. La novità riguarda anche la possibilità di scoprire sapori diversi e di condividere il pasto con compagni provenienti da culture diverse. Durante la pausa pranzo, si prevede un cambiamento nel modo in cui gli studenti si relazionano tra loro, favorendo incontri e scambi più variegati.

? Cosa scoprirai Quali piatti esotici ha selezionato lo chef per il nuovo menù?. Come cambierà la socialità tra gli studenti durante la pausa pranzo?. Perché l'Adsu ha deciso di passare dalla sostenibilità all'inclusione culturale?. Quali saranno le conseguenze di questa scelta sulla convivenza nel campus?.? In Breve Inizio nuovo menù internazionale giovedì 7 maggio 2026 presso l'Adsu L'Aquila. Chef Raja Luttoo cura piatti come cous cous, karniyarik e pollo all'ananas. Presidente Marica Schiavone e direttore Michele Suriani promuovono l'inclusione sociale. Progetto segue la recente partecipazione dell'ente alla Green Food Week. A partire da domani, giovedì 7 maggio 2026, gli studenti dell’Adsu L’Aquila potranno sedersi a tavola con un menù dedicato alle cucine internazionali per favorire l’incontro tra culture diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila: in mensa arriva il menù del mondo per gli studenti

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