Uccide un 28enne a Rogoredo si indaga sull'agente Luca | l'ipotesi dello pseudonimo usato dal poliziotto indagato

Carmelo Cinturrino ha sparato a un giovane di 28 anni a Rogoredo, probabilmente per motivi legati a territori e rapporti di potere. Le forze dell’ordine cercano di identificare un agente conosciuto come

Carmelo Cinturrino avrebbe usato lo pseudonimo di "Luca" per gestire i suoi rapporti nei quartieri di Rogoredo e Corvetto. Secondo le testimonianze, quell'agente chiedeva il "pizzo" e faceva arresti "selettivi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Spara e uccide un 28enne a Rogoredo: in un video del 2024 riprese alcune “condotte irregolari” dell’agenteUn agente ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo, causando sconcerto tra i residenti.

Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, l’avvocato della famiglia del 28enne: “Non aveva la pistola, l’hanno messa lì”L’avvocato della famiglia del 28enne ucciso a Rogoredo afferma che il giovane non aveva la pistola, che sarebbe stata messa lì dai poliziotti.

