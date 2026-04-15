Oltre 130 anni di vita e cinque generazioni di titolari | la bottega storica apre il quinto punto vendita

Una delle botteghe storiche più longeve del centro di Ravenna ha aperto un nuovo punto vendita, ampliando così la propria presenza in città. La storica erboristeria, attiva da oltre 130 anni e passata attraverso cinque generazioni di proprietari, si trova ora in via IV Novembre e si chiama Erboristeria Giorgioni. L'attuale gestione è affidata a Luigi Giorgioni, che ha preso le redini dell'attività di famiglia.

Una delle più antiche botteghe storiche del centro si allarga e apre un nuovo punto vendita. Si tratta dell'Erboristeria Giorgioni di via IV Novembre, un luogo ormai simbolo per Ravenna e oggi in mano a Luigi Giorgioni. Il negozio, che sarà il quinto sotto la gestione della famiglia, da cinque.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Con oltre cento anni di storia è l’ottava Bottega storica di SantarcangeloLa prima testimonianza dell’attività risale agli anni ’30 nella prima sede di via Garibaldi 4, gestita da Michele Zamagna. La catena di discount apre un nuovo supermercato: parcheggio, alberi e pannelli fotovoltaici per il punto venditaLidl Italia prosegue il proprio percorso di crescita sul territorio nazionale inaugurando oggi undici nuovi punti vendita lungo tutto il Paese,...