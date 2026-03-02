Carducci Gomme 80 anni di storia a Massa Da generazioni una certezza per tutta la città

Carducci Gomme festeggia 80 anni di attività a Massa, un punto di riferimento per la città e le sue strade. La famiglia che gestisce l’azienda ha mantenuto una presenza stabile nel tempo, accompagnando la crescita urbana e commerciale di Massa. L’attività si è consolidata nel corso degli anni, diventando un punto di fiducia per i clienti locali.

Una storia di famiglia che intreccia a quella di Massa, città che è cresciuta e si è sviluppata insieme a Carducci Gomme. Un'attività che ha fornito, e fornisce ancora oggi, pneumatici per tutti i tipi di ruote da oltre 80 anni. Tutto è nato con il capostipite Fortunato Carducci, dietro il primo impulso del padre Trento, quando aveva solo 14 anni dopo la scuola di avviamento. Ma i motori fanno parte da sempre del DNA Carducci. Il nonno - da cui Fortunato ha preso il nome - era una persona molto dinamica tanto che è stato uno dei primi a importare dall'America macchine per tagliare e battere il grano. Erano gli anni Trenta, e i motori erano già il centro di tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

