Alla Casa del Cinema si svolge un ciclo di proiezioni intitolato “This is England”, che accompagna una mostra fotografica della collezione Valerio De Paolis. L’iniziativa presenta film britannici e si inserisce in un percorso di approfondimento dedicato al cinema di quella regione. Le proiezioni si svolgono in un ambiente dedicato alla cultura cinematografica, con l’obiettivo di offrire agli spettatori un’occasione di visione e confronto.

Cosa: Ciclo di proiezioni “This is England”, legato alla mostra fotografica della collezione Valerio De Paolis. Dove e Quando: Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni), dal 6 maggio al 4 giugno 2026. Perché: Un viaggio d’autore nella cultura britannica contemporanea attraverso le opere di Frears, Lloyd, Loach e Leigh, con promozioni incrociate tra museo e cinema. L’universo dell’immagine, nella sua transizione affascinante dalla staticità del fotogramma al movimento della pellicola, trova a Roma una celebrazione d’eccezione. La Casa del Cinema si appresta a ospitare gli appuntamenti conclusivi della rassegna legata alla mostra Lanterne magiche.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Lanterne magiche: il cinema britannico alla Casa del Cinema

Notizie correlate

Cultura: prosegue alla Casa del Cinema il ciclo di proiezioni per la mostra “Lanterne magiche”Prosegue presso la Casa del Cinema il ciclo di proiezioni legato alla mostra intitolata “Lanterne magiche.

Leggi anche: Lanterne magiche: il cinema celebra la donna a Roma

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: I, Daniel Blake; Casa del Cinema, il programma di maggio 2026; Galleria Borghese: come prenotare, turni di visita e prezzi 2026.

Film per Lanterne magiche, la rassegna di aprile alla Casa del CinemaCurata da Alessandra Mauro e Roberto Koch con Suleima Autore, la mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al ... romatoday.it

Il Veneto capitale del cinema nel libro di Gian Piero Brunetta: «Da Olmi a Mazzacurati. Una lanterna magica»Esce il saggio «Veneto capitale del cinema e della visione» (Ronzani) del professore padovano: una terra punto di irradiazione di forme di spettacolo ... corrieredelveneto.corriere.it

https://cavalierenews.it/ultimo-mese-di-proiezioni-alla-casa-del-cinema-per-la-mostra-lanterne-magiche-fotografie-dalla-collezione-valerio-de-paolis-al-museo-carlo-bilotti-a-villa-borghese-il-tema-e/ ARF! FESTIVAL & L’INSTITUTO CERVANTES DI ROMA PR - facebook.com facebook