Lanterne magiche | il cinema celebra la donna a Roma
Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Roma si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale dove le arti visive si intrecciano in un racconto corale. A partire dal primo marzo, la Casa del Cinema ospiterà una speciale rassegna cinematografica nata come naturale estensione della mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis, attualmente in corso presso il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese. Questa iniziativa non è una semplice proposta di proiezioni, ma un vero e proprio approfondimento tematico che mira a espandere le suggestioni visive della collezione fotografica attraverso la potenza del linguaggio filmico. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Lanterne magiche: la fotografia internazionale a Villa BorgheseCosa: Una mostra fotografica inedita con oltre cento capolavori provenienti dalla prestigiosa collezione di Valerio De Paolis.
Leggi anche: Lanterne magiche, le fotografie dalla collezione Valerio De Paolis al Museo Carlo Bilotti
Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.
Temi più discussi: lanterne magiche. fotografie dalla collezione valerio de paolis al museo bilotti di villa borghese - Aise.it; Allo Spazio Alfieri la rassegna Scelti dalla critica con il Premio Carabba; Scelti dalla Critica torna allo Spazio Alfieri la rassegna a cura del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici; Roma, museo Bilotti: da Tina Modotti a Herb Ritts, la grande fotografia nella collezione De Paolis.
C'era una volta… a Vigna Murata: arena di cinema gratuito all'aperto a Fonte MeravigliosaC'era una volta… a Vigna Murata: torna con una nuova edizione l'arena cinematografica gratuita delle Lanterne Magiche a Fonte Meravigliosa. Inaugurata il 30 giugno dal film Volare di Margherita Buy, ... romatoday.it
La fabbrica del vedere, alle origini del cinema: a Venezia lanterne magiche, ombre cinesi e scatole otticheUn libro che si scorre come un calendario, invenzione dopo invenzione, anno dopo anno, in un lunario che contiene solo giorni buoni per chi ama le immagini in movimento. S’intitola La fabbrica del ... corrieredelveneto.corriere.it
Buon San Valentino a tutti gli innamorati dell'arte! Per festeggiare arriva Lanterne magiche al Museo Carlo Bilotti: mostra che riunisce oltre cento fotografie firmate da alcuni tra i più importanti protagonisti della scena internazionale, tra cui Nobuyoshi Araki, Leti - facebook.com facebook