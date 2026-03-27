Cultura | prosegue alla Casa del Cinema il ciclo di proiezioni per la mostra Lanterne magiche

Alla Casa del Cinema continua il ciclo di proiezioni collegato alla mostra intitolata “Lanterne magiche”. L’evento si svolge nella sede di via Tuscolana e prevede la visione di film selezionati, con date e orari specifici. La rassegna si inserisce nel calendario delle attività culturali in programma, coinvolgendo il pubblico in incontri dedicati al cinema e alla sua storia.

Prosegue presso la Casa del Cinema il ciclo di proiezioni legato alla mostra intitolata “Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis”, attualmente in corso fino al 6 settembre 2026 presso il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese. Per il mese di aprile, la rassegna cinematografica si sviluppa attorno al tema “In viaggio”, proponendo una selezione di storie, luoghi e prospettive diverse che invitano il pubblico a riflettere sul concetto di viaggio. Dettagli sulla Collaborazione e le Proiezioni. Lo rende noto Zetema, che ha realizzato l’iniziativa in collaborazione con la Casa del Cinema e la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cultura: prosegue alla Casa del Cinema il ciclo di proiezioni per la mostra “Lanterne magiche” Articoli correlati Leggi anche: Lanterne magiche: il cinema celebra la donna a Roma Leggi anche: Lanterne magiche: la fotografia internazionale a Villa Borghese Una raccolta di contenuti su Cultura prosegue alla Casa del Cinema... Temi più discussi: Giornate di Marzo per Tonino 2026, una settimana tra poesia, cinema e memoria; Masterclass Cohousing Cinema Napoli; Primavera del Cinema 2026: i film per tutta la famiglia da vedere a 5 euro questa sera; Roma ricorderà Ettore Scola con una mostra a Palazzo Braschi. Film per Lanterne magiche, la rassegna di aprile alla Casa del CinemaProsegue il ciclo di proiezioni presso la Casa del Cinema intorno alla mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis, dedicata alla collezione di Valerio De Paolis (fino al ... romatoday.it Mimì, il Principe delle Tenebre: il docufilm su Mia Martini alla Casa del CinemaIl 7 giugno 2024, la Casa del Cinema di Roma ha ospitato la presentazione del docufilm Mimì. Il Principe delle Tenebre, un omaggio a Mia Martini, voce intensa e amata della musica italiana. Il ... it.blastingnews.com Irish Film Festa 2026 alla Casa del Cinema: 25 film dal 25 al 29 marzo - facebook.com facebook