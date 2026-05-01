ci eravamo e ci siamo tanto amati ettore scola una mostra particolare

Ettore Scola è stato ricordato in una mostra dedicata alla sua carriera. La retrospettiva presenta numerosi materiali e film che hanno segnato il suo percorso nel cinema. La rassegna raccoglie le immagini, le sceneggiature e le fotografie legate ai suoi lavori più noti. L’esposizione si svolge in un luogo della città, e rimarrà aperta fino a fine mese. L’evento è destinato a richiamare appassionati e studiosi del cinema italiano.

L’avevamo tanto amato, grati per quei suoi meravigliosi film capaci di far riflettere e divertire. Capolavori come Una giornata particolare, C’eravamo tanto amati, La famiglia, La cena, La terrazza, Brutti, sporchi e cattivi, che hanno segnato e contribuito a scrivere il capitolo più glorioso della storia del nostro cinema, quell’epoca d’oro a cui hanno guardato anche tanti registi d’oltreoceano. L’epoca di Fellini, Gassman, Mastroianni, Sordi. L’epoca di Ettore Scola che, a dieci anni dalla morte, viene ricordato nella mostra Ettore Scola – Non ci siamo mai lasciati, da domani al 13 settembre a Palazzo Braschi. Curata dalla figlia del...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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