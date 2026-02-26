ti ammazziamo tre tifosi raggiunti dal daspo a padova per minacce contro un sostenitore di una squadra

Durante una partita di calcio dilettantistica a Padova, tre tifosi sono stati colpiti da misure di allontanamento a causa di minacce e comportamenti aggressivi nei confronti di un sostenitore di un’altra squadra. L’episodio ha portato all’applicazione di provvedimenti che impediscono loro di partecipare alle prossime manifestazioni sportive nella zona. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi assisteva alla sfida.

Tre provvedimenti di DASPO, questo il bilancio di un intervento della Polizia a seguito di minacce e aggressione verbale avvenute durante una partita di calcio dilettantistica a Padova. I provvedimenti, disposti dal Questore Marco Odorisio, sono stati notificati a tre tifosi della squadra Nuova Monselice, accusati di aver insultato e minacciato un giovane tifoso della squadra avversaria.

