Caso Audero condannato a 4 anni di daspo il tifoso dell’Inter che lanciò la bomba carta Tuttosport

Un tifoso dell’Inter, condannato a quattro anni di daspo, ha causato l’arresto di una bomba carta che ha colpito il portiere Audero durante una partita. La Procura di Cremona ha deciso di punire duramente l’uomo, che aveva lanciato l’ordigno tra il pubblico, mettendo in pericolo anche altri spettatori. Nel frattempo, sono state sanzionate anche sedici ultras del Napoli, coinvolti in incidenti accaduti il 28 dicembre scorso. Simone Togna di Tuttosport riassume le misure adottate per questi episodi.

Simone Togna, su Tuttosport, fa il punto sulle pene inflitte dalla Procura di Cremona sia al tifoso dell' Inter responsabile del lancio della bomba carta ai danni di Audero, sia a 16 ultras del Napoli per i fatti del 28 dicembre. Ecco i dettagli. Caso Audero, ecco la pena inflitta. Si legge su Tuttosport: La Procura di Cremona ha disposto un daspo di 4 anni al tifoso diciannovenne dell'Inter che lo scorso 1° febbraio, durante la sfida tra i padroni di casa e i nerazzurri, lanciò una bomba carta in campo, con l'ordigno che esplose nei pressi del portiere Emil Audero, costringendolo ad accasciarsi a terra, a richiedere l'intervento dei sanitari, col conseguente stop momentaneo della partita.