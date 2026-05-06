Lanciano Fc promosso in serie D | Grazie di aver riacceso l' entusiasmo di tutta la città FOTO

Il Lanciano Fc ha ottenuto la promozione in serie D dopo aver concluso con successo il campionato. La squadra ha ricevuto numerosi messaggi di supporto da parte dei tifosi e della comunità locale, che hanno manifestato entusiasmo per il risultato raggiunto. La promozione rappresenta un traguardo importante per il club e la città, segnando un momento di grande soddisfazione collettiva. La squadra si prepara ora a disputare la prossima stagione nel nuovo campionato.

Una rivincita, un orgoglio collettivo. È molto più di una promozione quella conquistata dal Lanciano Fc, che nella prossima stagione disputerà il campionato di serie D. È il riscatto di un'intera città, dopo i fasti della serie B e i dieci anni di oblio che ne sono seguiti.Martedì sera, 5 maggio.🔗 Leggi su Chietitoday.it Lanciano F.C. promosso in D Notizie correlate Lanciano promosso in serie D: i rossoneri saranno ricevuti in ComuneI festeggiamenti sono iniziati dallo scorso 19 aprile quando, con un turno di anticipo, il Lanciano Fc ha vinto il campionato di Eccellenza e... Lanciano FC in Serie D: il Comune onora la promozione dei rossoneri? Cosa scoprirai Chi parteciperà insieme alla squadra alla cerimonia in Comune? Dove si terrà l'incontro per consegnare la targa ai rossoneri? Come... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Primo maggio a Lanciano con il Funai Music Festival, tra gli ospiti N'Duccio; Serie B: Venezia promosso in A: Frosinone ad un punto, Monza ko; Torrese e Bacigalupo Vasto Marina si dividono la posta: 1-1 nell’ultima giornata di campionato. Grazie Ragazzi, non vi dimenticheremo mai - facebook.com facebook