Il Comune di Lanciano ha deciso di celebrare la promozione della squadra locale in Serie D organizzando una cerimonia ufficiale. L’evento si terrà presso la sala consiliare, dove si svolgerà la consegna di una targa ai rappresentanti del club. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco, alcuni membri dell’amministrazione comunale e i giocatori della squadra. La cerimonia è prevista per il prossimo fine settimana.

? Cosa scoprirai Chi parteciperà insieme alla squadra alla cerimonia in Comune?. Dove si terrà l'incontro per consegnare la targa ai rossoneri?. Come cambierà il volto del Lanciano FC dopo dieci anni difficili?. Quali saranno le prossime sfide della squadra in Serie D?.? In Breve Cerimonia martedì 5 maggio ore 18 presso salone Benito Lanci ex Casa di conversazione. Partecipano presidente del consiglio Gemma Sciarretta e assessore allo sport Danilo Ranieri. Promozione ottenuta il 19 aprile dopo dieci anni di declino sportivo. Evento aperto alla cittadinanza per celebrare staff tecnico e dirigenza rossonera. Il Lanciano FC riceverà un riconoscimento ufficiale in Comune martedì 5 maggio alle ore 18 presso il salone Benito Lanci della ex Casa di conversazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lanciano FC in Serie D: il Comune onora la promozione dei rossoneri

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