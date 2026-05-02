Lanciano promosso in serie D | i rossoneri saranno ricevuti in Comune

Il Lanciano Fc ha conquistato la vittoria nel campionato di Eccellenza, arrivando con un turno di anticipo lo scorso 19 aprile. La squadra rossonera ha così ottenuto la promozione in serie D e sarà ricevuta in Comune per i festeggiamenti ufficiali. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra tifosi e cittadini, che si preparano a celebrare insieme il traguardo raggiunto.

I festeggiamenti sono iniziati dallo scorso 19 aprile quando, con un turno di anticipo, il Lanciano Fc ha vinto il campionato di Eccellenza e conquistato la promozione in serie D. Una festa per i colori rossoneri e per tutta la città, che finalmente riassaporano palcoscenici più importanti dopo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Benevento 5 in serie A, Enzo Lauro: “Stagione sensazionale, saranno ricevuti in Comune”Tempo di lettura: 2 minuti “Una stagione sensazionale coronata da una splendida promozione: a nome del sindaco Mastella e di tutta l’Amministrazione... I familiari delle vittime di Corinaldo saranno ricevuti a palazzo ChigiIl 27 febbraio saranno ricevuti a Palazzo Chigi i familiari delle vittime della tragedia della ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo, dove persero la vita... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Volley, il CusAQ conquista la Serie C: vittoria per 3-0 sul Lanciano e promozione; Primo maggio a Lanciano con il Funai Music Festival, tra gli ospiti N'Duccio; Eccellenza Abruzzo: i risultati della 33^ giornata; Calcio Eccellenza, la Pro Vasto nel finale vince e si salva, ai play out sarà ancora Cupello-Penne. Lanciano calcio promosso in serie DCon la vittoria interna sulla Fucense Trasacco, il Lanciano calcio ha ottenuto la matematica promozione con un turno di anticipo in serie D classificandosi al primo posto nel torneo regionale di Eccel ... rainews.it Serie C: promozioni, retrocessioni e come funzionano playoff e playoutCome di consueto, sono le squadre che chiudono in testa i tre gironi A, B e C del campionato ad assicurarsi la promozione diretta in Serie B. Si tratta di Vicenza (girone A), Arezzo (girone B) e ... sport.sky.it Ringrazio la dottoressa Marino,dell’Endoscopia digestiva e servizio di gastroenterologia dell’ospedale di Vasto, che oggi in occasione della maratona Diomedea 2026 a Vasto con la ASL Lanciano Vasto Chieti ha promosso un'iniziativa di screening del colon- - facebook.com facebook