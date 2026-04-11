120 anni in zona Cesarini | campione in campo e fuori La sua Senigallia nel cuore E’ ancora un mito

Un campione che ha vissuto 120 anni, dimostrando una presenza costante in campo e nella vita, e la sua città natale, Senigallia, rimangono legate a lui nel ricordo. La sua figura, ancora oggi considerata un simbolo, rappresenta un punto di riferimento locale. Recentemente, uno studioso dell’emigrazione ha approfondito aspetti della sua storia, alimentando l’interesse per questa figura che, nonostante il passare del tempo, resta un mito per molti.

Ancona, 11 aprile 2026 – Lo studioso dell’emigrazione Fiorenzo Santini, di Camerano, appassionato da sempre della vita di Cesarini, che degli emigrati marchigiani è indubbiamente uno dei più celebri, è in contatto con il club Renato Cesarini di Rosario, ora nelle categorie inferiori ma in passato anche nella massima serie argentina grazie a un vivaio, tra i migliori dell’America Latina, che ha fatto crescere tra gli altri giocatori come Mascherano, Demichelis, Solari, Correa. “Cesarini è ancora oggi un mito e un punto di riferimento in Argentina, molto più che in Italia – sottolinea Santini – La Renato Cesarini realizzerà un museo coi cimeli legati al calciatore e allenatore di Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 120 anni in zona Cesarini: campione in campo e fuori. La sua Senigallia nel cuore. “E’ ancora un mito” Simone Deromedis nel mito dello sport italiano! Campione del mondo ed olimpico a 25 anni! Resta una perla per la Tripla CoronaSemplicemente è stato il più forte in assoluto, senza mezzi termine, senza discussioni. Lazio, zona Cesarini da urlo: nessuno segna quanto i biancocelesti nel finale. Il datoCalciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea...