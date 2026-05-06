È uscito nelle sale un nuovo film che racconta storie di amore, equivoci e incontri inattesi. Con protagonisti Max Tortora e Claudia Gerini, la pellicola si presenta come una commedia romantica che coinvolge più personaggi e situazioni diverse. Tra momenti divertenti e tensioni, la narrazione si sviluppa attraverso incontri e scoperte che mettono in discussione i rapporti tra i personaggi.

Tre storie d'amore, tre tentativi falliti di tenerlo a bada. L'amore sta bene su tutto è il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Giampaolo Morelli, in arrivo al cinema il 6 maggio 2026. Distribuito da PiperFilm, conta nel cast Claudia Gerini, Max Tortora, Ilenia Pastorelli e Paolo Calabresi. Tre storie in una che ruotano attorno a personaggi alle prese con sentimenti fortissimi, dai quali finiscono puntualmente travolti. Leggi anche: 10 serie tv da vedere a maggio 2026 da "In Utero", Spider-Noir" e "Due Spicci" Vittoria è una politica affermata che, per ragioni di immagine, decide di accogliere in casa un bambino congolese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'amore sta bene su tutto, nelle sale il film con Max Tortora e Claudia Gerini

Notizie correlate

Dal 6 maggio al cinema la commedia L'amore sta bene su tutto con Giampaolo Morelli, Claudia Gerini, Monica Guerritore e Ilenia Pastorelli(askanews) – Giampaolo Morelli nel suo nuovo film L’amore sta bene su tutto, nei cinema dal 6 maggio, interpreta uno psicologo, autore di un libro di...

L’amore sta bene su tutto, la recensione: Giampaolo Morelli e il gioco delle coppieTre storie, tre tipi diversi d'amore, per raccontare un sentimento e le sue molteplici sfumature.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: ‘L’amore sta bene su tutto’. La commedia romantica e corale di Morelli; L'amore sta bene su tutto, la commedia romantica che racconta Il lato fragile degli uomini; Paolo Calabresi: Nel nuovo film sarò il manager di un cantante dimenticato interpretato da Max Tortora; L'amore sta bene su tutto: la nostra intervista a Giampaolo Morelli, Claudia Gerini e Max Tortora.

Paolo Calabresi: Nel nuovo film sarò il manager di un cantante dimenticato interpretato da Max TortoraL'attore romano racconta L'amore sta bene su tutto di Giampaolo Morelli, commedia con un cast quasi tutto romano. Film ben fatto e credibile a differenza di alcune commedie che ultimamente si sono ... romatoday.it

L'amore sta bene su tutto: la nostra intervista a Giampaolo Morelli, Claudia Gerini e Max TortoraSi intitola L'amore sta bene su tutto il nuovo film di Giampaolo Morelli, che dirige un cast di grande pregio in una commedia corale che racconta molte forme di amore. Fra gli interpreti ci sono Claud ... comingsoon.it

Elda Alvigini parla di Max Tortora, con cui ha lavorato per anni ne I Cesaroni, ma con cui non ha più rapporti. In un'intervista rilasciata a Il Sussidiario l'attrice ha rivelato di non essere più in contatto con l'ex interprete di Ezio Masetti (suo marito). "Bellissimo e s - facebook.com facebook

Paolo Calabresi: “Nel nuovo film sarò il manager di un cantante dimenticato interpretato da Max Tortora” ift.tt/qIkocjL x.com