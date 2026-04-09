È stato pubblicato il poster e il trailer di un nuovo film che racconta tre storie intrecciate, caratterizzate da equivoci, ferite del passato e scoperte recenti. Il film si concentra sull’amore in tutte le sue forme, mostrando come possa portare a sorprese, guarigioni e cambiamenti significativi nelle vite dei personaggi coinvolti. La pellicola esplora le dinamiche emotive tra i protagonisti e le sfide che affrontano nel percorso di crescita personale.

Tre storie si intrecciano tra equivoci, vecchie ferite e nuove scoperte, rivelando come l’amore – in tutte le sue forme – possa sorprendere, guarire e trasformare profondamente le nostre vite. ITALIAN INTERNATIONAL FILM e PIPERFILM distribuiranno nelle sale la nuova commedia L’amore sta bene su tutto, dal 6 maggio in tutti i cinema italiani. Il cast e il trailer. Giampaolo Morelli dirige un cast corale che vi farà ridere ma anche riflettere sulle dinamiche amorose, tra equivoci, e scoperte inattese. L’amore sta bene su tutto presenta un cast validissimo con GIAMPAOLO MORELLI, MAX TORTORA, CLAUDIA GERINI, PAOLO CALABRESI ILENIA PASTORELLI, MONICA GUERRITORE e con la partecipazione speciale di GIAN MARCO TOGNAZZI. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘L’amore sta bene su tutto’: rilasciato il poster e il trailer ufficiale

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