Giusy Versace, atleta paralimpica e attuale senatrice, ha raccontato un episodio che riguarda il suo rapporto con l’amico Alex Zanardi. Ricorda di aver iniziato a correre dopo averlo visto, e di un incidente in bicicletta a cui lui si riferì con parole che lei ricorda tuttora. La campionessa ha anche parlato del legame che li univa, caratterizzato dall’ironia e dalla complicità.

Giusy Versace oggi è senatrice della Repubblica, ma è stata una campionessa paralimpica. Con Alex Zanardi ha condiviso una Paralimpiade e ha collaborato in iniziative sociali. Giusy, come è stato il vostro incontro? "Ho conosciuto Alex prima ancora di incontrarlo davvero. Ero in un letto d’ospedale, nel 2005. Senza gambe, senza certezze, senza sapere quale autonomia avrei potuto conquistare. Mia madre portò un televisore in camera e mi fece guardare il telegiornale: c’era un uomo che tornava a correre e a vincere. Ricordo ancora la voce di mamma, quasi ostinata: se ce l’ha fatta lui, puoi farlo anche tu". Poi con Alex siete diventati amici.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giusy Versace: "Vidi Zanardi e iniziai a correre. E quando caddi in bici mi disse..."

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