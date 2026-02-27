Generoso e con un sorriso che trasmetteva allegria Cristian ricorda suo papà Lanfranco a 9 anni dalla scomparsa
Cristian ricorda il padre, Lanfranco Consolani, scomparso nove anni fa all’età di 77 anni a causa di una grave malattia. Descrive il suo papà come una persona generosa, con un sorriso capace di trasmettere allegria. La memoria di Cristian si concentra sulle qualità umane del genitore, evidenziando l’impressione che lasciò nella vita di chi lo conosceva.
ANCONA - "Un sorriso che trasmetteva allegria e grande generosità". Così Cristian ricorda suo papà, Lanfranco Consolani, scomparso nove anni fa, all'età di 77 anni, per una terribile malattia. Storico residente del Piano, Lanfranco era un commerciante di ferro. La sua passione, il calcio, l'ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
