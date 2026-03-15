26 imputati | la rete di cocaina e usura nel casertano

Al tribunale di Santa Maria Capua Vetere si sta svolgendo un processo che coinvolge 26 imputati accusati di traffico di cocaina e usura nella zona del casertano. La vicenda riguarda una rete criminale che avrebbe gestito attività illecite legate alla droga e ai prestiti a tassi usurari. Durante le udienze vengono ascoltati testimoni e vengono presentati elementi che riguardano questa organizzazione.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ospita un processo che mette a nudo la rete criminale attiva nel casertano, con 26 imputati accusati di traffico di cocaina e usura. Tra i nomi più noti figurano Luigi Romanelli e sua figlia Immacolata, coinvolti in un sistema che ha operato tra il 2016 e il 2019. L’udienza svoltasi oggi, domenica 15 marzo 2026, si è conclusa con un rinvio per l’incompleta prestazione del perito tecnico nominato dal giudice. La deposizione della compagna dell’imputato Marco Iovino ha fornito elementi chiave sulle dinamiche interne dei gruppi criminali identificati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Tre reti distinte, una sola sostanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 26 imputati: la rete di cocaina e usura nel casertano Articoli correlati Usura nel Casertano, obbligo di dimora per un indagatoIndagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: contestati prestiti usurari con interessi fino al 120% annuo... Usura al 120%: obbligo di dimora nel CasertanoNel cuore della provincia di Caserta, un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza ha portato all’applicazione dell’obbligo di dimora nei confronti...