L’Amerigo Vespucci a Cesano Palazzo Borromeo espone il timone

L’Amerigo Vespucci fa tappa a Cesano, portando con sé il suo carico di storia e tradizione. Palazzo Borromeo apre le porte per ospitare il timone della celebre imbarcazione, simbolo di eccellenza e avventura marittima. La presenza della nave nel quartiere suscita curiosità e interesse tra i visitatori, pronti a scoprire di più su questa icona della navigazione.

La nave più bella del mondo approda a Palazzo Borromeo con il suo fascino, la sua storia, il prestigio che da sempre l'accompagnano quando solca i mari dei 5 continenti. La nave scuola della Marina militare italiana Amerigo Vespucci sarà protagonista del nuovo spazio espositivo creato all'interno del Museo didattico del legno di Cesano Maderno. Domenica alle 11 l'evento "Dal Vespucci al Museo" segnerà l'apertura del nuovo spazio che ospiterà il timone della motobarca della Vespucci, donato al Museo dalla Marina militare italiana. Un momento storico che vedrà la presenza di numerosi rappresentanti isituzionali, accanto al sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca e al presidente del Museo, Walter Vitucci.