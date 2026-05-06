Nella riserva indigena di Kakataibo, nell’Amazzonia peruviana, si sentono frequentemente i rumori degli aerei che attraversano il cielo, provocando vibrazioni nelle case costruite con materiali tradizionali come palma e legno. Le attività illegali di deforestazione e traffico di risorse naturali sono al centro di un presunto sistema di governance criminale, che coinvolge anche l’Europa attraverso la filiera dei prodotti provenienti dalla regione.

Il rombo degli aerei fa tremare le piccole abitazioni, fatte di palma e di legno, della riserva indigena di Kakataibo, nell’Amazzonia peruviana. Partono da cinque a otto voli al giorno. Ciascuno trasporta dai 300 ai 400 chili di droga (o meglio: cloridrato e pasta basica di cocaina). Vanno in Brasile o in Bolivia, a seconda del committente. “Siamo stanchi di contare i nostri morti mentre gli aerei continuano a decollare “, denuncia a metà aprile Marcelo Odicio Estrella, presidente della Federazione che riunisce le comunità della riserva (Fenacoka), ricordando 36 leader indigeni uccisi negli ultimi dodici anni. “Se lo Stato non entra fisicamente a distruggere le piste per noi non cambia nulla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Amazzonia è sotto assedio: “C’è una governance criminale”. La filiera arriva anche in Europa

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