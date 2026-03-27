La libertà di pensiero sotto assedio in Europa e nel mondo

In diverse nazioni europee, alcune persone sono state incarcerate per aver manifestato opinioni critiche nei confronti del governo, attraverso azioni come esporre uno striscione, indossare un braccialetto o cantare un coro. Questi casi riguardano situazioni in cui l’espressione delle proprie idee ha portato all’arresto, sollevando preoccupazioni sulla limitazione della libertà di pensiero e di opinione.

In Europa molte persone finiscono in carcere per aver esposto uno striscione, indossato un braccialetto o intonato un coro contro il governo, o per motivi simili. In Belarus arresti di questo tipo sono cronaca quotidiana da diversi anni. «Per noi il 25 marzo è il giorno della libertà, conquistato nel 1918, oggi non siamo liberi ma continuiamo a celebrare questa giornata nella speranza di poter riavere quello che ci è stato tolto», dice Yuliya Yukhno, attivista belarusiana incarcerata solo perché indossava un braccialetto bianco-rosso-bianco, cioè i colori della bandiera della Belarus indipendente. Yukhno è intervenuta durante l’evento “Europa, Ucraina e libertà di pensiero”, promosso a Milano dalle istituzioni europee. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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