Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto carburanti che prevede un taglio delle accise sui carburanti. Questa misura, che entrerà in vigore nelle prossime ore, porterà a una riduzione immediata dei prezzi di diesel e benzina. La decisione interessa chi deve lavorare e si trova a fronteggiare costi di carburante sempre più elevati.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise che già dalle prossime ore si trasformerà in riduzione del prezzo di diesel e benzina. Lo ha annunciato ieri sera il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini: "L’Italia avrà il diesel benzina meno fra le meno care in Europa, meno cara di Germania, di Francia, di Spagna – ha aggiunto –. Quindi questo è un sostanzioso aiuto ovviamente a tempo perché bisognerà verificare nelle prossime settimane che cosa succede in Medio Oriente". L’annuncio arriva dopo giorni di preoccupazione da parte di semplici cittadini e lavoratori, che ora possono tirare un primo sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il costo della benzina: "Prezzi insostenibili per chi deve lavorare"

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