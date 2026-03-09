In Italia, gli affitti rappresentano ormai circa due terzi dello stipendio di molti lavoratori, evidenziando una situazione difficile nel mercato immobiliare. La mappa degli affitti nelle grandi città mostra un aumento consistente dei prezzi, che si scontrano con redditi ancora bassi. La disparità tra costi e guadagni si fa sempre più evidente, creando forti tensioni sul settore abitativo.

La mappa del mercato immobiliare italiano si sta frammentando in modo drastico, rivelando un divario crescente tra i redditi disponibili e il costo degli affitti nelle principali città. Un’analisi condotta dall’Ufficio Studi Locare mostra che in diversi centri urbani la quota di stipendio necessaria per pagare l’affitto può raggiungere due terzi del guadagno mensile. Questo scenario non è uniforme: alcune località impongono oneri insostenibili, costringendo i residenti a cercare soluzioni alternative nell’hinterland o ad accettare spazi più ridotti a parità di spesa. Il fenomeno emerge chiaramente dai dati raccolti nel marzo 2026, evidenziando come la pressione sui bilanci delle famiglie sia diventata una questione strutturale e non congiunturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affitti insostenibili: in Italia il costo mangia 2/3 dello stipendio

Leggi anche: Affitti sempre più cari: quasi la metà dello stipendio dei napoletani se ne va per pagare il canone

Docenti fuori sede e affitti insostenibili, il CNDDU avverte: è una “emergenza strutturale e ormai drammatica” che richiede interventi immediatiIl CNDDU denuncia il “progressivo impoverimento del lavoro docente” causato dall’inflazione e dal caro affitti, definendo la situazione dei fuori...

Una selezione di notizie su Affitti insostenibili.

Argomenti discussi: Attenti agli impatriati: l’Italia non guarda alla lezione di Lisbona.

Affitti brevi con tasse più alte e sfratti «veloci», le nuove regole che potrebbero cambiare le locazioni in Italia (ma i prezzi?)Negli ultimi mesi le regole per le locazioni brevi stanno cambiando in modo significativo. Con il regime della cedolare secca sempre più al centro del dibattito e nuove procedure di sfratto «veloci» ... corriere.it

Caro-affitti, a Bari universitari in tenda per protesta. La denuncia di uno studente: Ho lasciato Architettura, costi insostenibiliA Bari, città con il rincaro più alto degli affitti in Italia (+29 per cento), tornano gli studenti in tenda. Sono state posizionate all’ingresso dell’Ateneo, in via Nicolai. Siamo stanchi di ... bari.repubblica.it