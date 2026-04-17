Un dirigente sportivo ha dichiarato che l’allenatore attuale dovrebbe continuare nel suo ruolo. Ha anche indicato che l’ex tecnico rappresenta un’opzione di continuità e che un altro allenatore è considerato una possibile alternativa, con il suo nome che circola tra i preferiti. La discussione riguarda le decisioni sul futuro della guida tecnica di una squadra di calcio di Napoli.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – «Conte deve restare a Napoli». Luigi Garzya, intervenuto ai microfoni di Radio Marte e riportato da TuttoNapoli.net, non ha dubbi sul futuro dell’allenatore azzurro, sottolineando l’importanza di dare continuità al progetto tecnico. «Mi auguro che possa rimanere a Napoli, dove so che sta benissimo. Secondo me va completato un ciclo, ci sono i mezzi per poterlo fare», ha dichiarato Garzya. «Conosce già l’ambiente, è tifoso del Sud e quindi anche del Napoli: spero davvero che possa restare». L’ex calciatore ha poi aggiunto: «Non so cosa abbia deciso Conte sul suo futuro, ma anche se lo sapessi non lo direi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Garzya: «Conte deve restare. Sarri alternativa, piace anche Italiano»

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