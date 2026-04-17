Napoli Garzya | Conte deve restare Sarri alternativa piace anche Italiano
Un dirigente sportivo ha dichiarato che l’allenatore attuale dovrebbe continuare nel suo ruolo. Ha anche indicato che l’ex tecnico rappresenta un’opzione di continuità e che un altro allenatore è considerato una possibile alternativa, con il suo nome che circola tra i preferiti. La discussione riguarda le decisioni sul futuro della guida tecnica di una squadra di calcio di Napoli.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – «Conte deve restare a Napoli». Luigi Garzya, intervenuto ai microfoni di Radio Marte e riportato da TuttoNapoli.net, non ha dubbi sul futuro dell’allenatore azzurro, sottolineando l’importanza di dare continuità al progetto tecnico. «Mi auguro che possa rimanere a Napoli, dove so che sta benissimo. Secondo me va completato un ciclo, ci sono i mezzi per poterlo fare», ha dichiarato Garzya. «Conosce già l’ambiente, è tifoso del Sud e quindi anche del Napoli: spero davvero che possa restare». L’ex calciatore ha poi aggiunto: «Non so cosa abbia deciso Conte sul suo futuro, ma anche se lo sapessi non lo direi.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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