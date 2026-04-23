Napoli Maresca pronto alla sfida | il piano -Conte

A Londra, rappresentanti del club e il nuovo allenatore stanno negoziando le linee guida per la prossima stagione. La discussione riguarda anche il ruolo di un noto ex tecnico nel progetto del Napoli per il 2026-27. La trattativa si svolge senza comunicati ufficiali, ma si sa che le parti stanno definendo i dettagli per la guida tecnica della squadra.

? Cosa sapere Londra, De Laurentiis e Maresca discutono per la panchina del Napoli stagione 2026-27.. L'allenatore accetterebbe l'incarico solo se Antonio Conte dovesse lasciare il club.. A Londra, negli ultimi giorni, un incontro tra i rappresentanti di Aurelio De Laurentiis e Enzo Maresca ha delineato un possibile scenario per la panchina del Napoli in vista della stagione 2026-27. Il tecnico italiano, che si trova a decidere il proprio futuro professionale dopo l'addio dal Chelsea, ha mostrato apertura verso la sfida partenopea, pur mantenendo un legame prioritario con il Manchester City. Il triangolo decisionale tra Londra, Napoli e Manchester.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, Maresca pronto alla sfida: il piano -Conte Notizie correlate Panchina Napoli, anche Maresca tra i candidati per il dopo-ConteIl Napoli continua a riflettere sul futuro della panchina e guarda con attenzione al profilo di allenatori giovani, moderni e capaci di valorizzare i... Leggi anche: Napoli, Enzo Maresca il preferito per raccogliere l’eredità di Antonio Conte Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torre del Greco, investiti due studenti fuori scuola sulle strisce pedonali; Incidente stradale, due bambini investiti sulle strisce pedonali prima di entrare in classe; Fedele: Nuovo allenatore, dico Maresca per il Napoli! ADL investirà subito 60 milioni così; Torre del Greco, scuola, paura e rabbia: bimbi travolti da scooter. Napoli, Maresca al posto di Conte in panchina: le ultimissimeColpo di scena in casa Napoli a cinque giornate dal termine del campionato: ecco cosa sta accadendo. Mancano cinque turni al termine della stagione e c’è una ancora una qualificazione alla prossima Ch ... calciomercato.it Maresca ha incontrato gli emissari del Napoli a Londra. Massima disponibilità del tecnicoAudio generato in automatico e letto da voce virtuale: potrebbe non funzionare sempre correttamente, o esserci difetti di pronuncia o intonazione. Mancano appena cinque giornate al termine del ... areanapoli.it NanoTV. . #Napoli - Roberto Vannacci apre la nuova sede di Futuro Nazionale Futuro Nazionale Campania Futuro Nazionale Napoli al #CentroDirezionale "Contestazioni non ci intimidiscono,siamo sulla strada giusta..." Paolo Fusco #Politica #Elezioni - facebook.com facebook Brutte notizie in casa Napoli in vista del rientro, previsto tra due settimane, di Romelu #Lukaku Il belga si è fermato di nuovo x.com