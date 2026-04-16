L’allenatore è al centro di una fase difficile, con la squadra che perde terreno nel campionato e scivola sotto la squadra di Ronaldo in classifica. La situazione sta portando a discussioni interne e a un possibile cambio di guida tecnica. La squadra ha ottenuto pochi risultati utili nelle ultime partite e i tifosi iniziano a chiedersi se ci siano margini di recupero. La dirigenza monitora attentamente gli sviluppi e valuta le prossime mosse.

La parabola di Simone Inzaghi sembra aver trovato un binario circolare e spietato, proiettando il tecnico verso una ripetizione quasi surreale dei propri fallimenti sportivi. Dopo l’amarezza vissuta a Monaco di Baviera con la perdita della finale interista, l’allenatore si trova oggi in Arabia Saudita ad affrontare un declino simile con l’Al Hilal, dove la gestione del primato è diventata un tormento costante. L’erosione del dominio in Saudi Pro League. I numeri parlano di un crollo verticale che non trova riscontro nella forza teorica della rosa guidata dall’ex allenatore nerazzurro. Nonostante l’Al Hilal sia considerato la formazione più...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inzaghi in crisi: l’Al Hilal scivola sotto Ronaldo, rischio addio

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