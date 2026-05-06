Negli ultimi dieci anni, in Lombardia, circa seimila aziende agricole hanno cessato la loro attività, con un calo significativo anche in alcune zone come la Valtellina. I dati ufficiali mostrano una riduzione consistente del numero di imprese del settore, evidenziando un declino che interessa diverse aree della regione. Questa tendenza si riflette su un settore che in passato ha rappresentato un elemento chiave dell’economia locale.

Milano, 6 maggio 206 – Circa seimila imprese agricole in meno in circa 10 anni in Lombardia. I dati di Movimprese, che aggiornano al primo semestre 2026 il numero delle aziende registrate (condotta da InfoCamere, per conto di Unioncamere) confermano anche per l’anno appena iniziato un calo complessivo del numero delle imprese attive nel settore agricolo, a fronte di un contesto generale in cui il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo (+392). https:www.ilgiorno.itmilanoeconomiaprevisioni-pil-lombardia-c0ba5hkw Un trend consolidato. La riduzione delle imprese agricole è in atto da tempo e va letto non solo come chiusura tout court delle...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’agricoltura lombarda perde pezzi: chiuse 6mila imprese in dieci anni. Tracollo in Valtellina

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