Negli ultimi nove anni, la provincia di Lecce ha visto una diminuzione di oltre 6.000 braccianti agricoli iscritti agli elenchi Inps, pari a una perdita del 27 per cento. Questa riduzione interessa principalmente il settore florovivaistico e vitivinicolo, che evidenzia segnali di sofferenza. Solo in questa provincia si registra una crescita degli occupati agricoli, mentre in altre zone della regione si verificano cali significativi.

L'agricoltura salentina cambia volto. In nove anni la provincia di Lecce ha perso oltre seimila braccianti agricoli iscritti agli elenchi anagrafici Inps, con una flessione del 27 per cento. Nel 2017 erano 22.730, mentre nel 2025 sono scesi a 16.583. Avrà pesato il flagello della xylella ma peserà forse ancora di più l’assalto alle campagne da parte soprattutto dell'agrivoltaico: già destinati 842 ettari a 13 mega impianti. I poli storici del settore, Copertino e Leverano, soprattutto per quel che riguarda la produzione di vino e fiori, sono stati i più colpiti. A sorpresa, Lecce città balza dal settimo al terzo posto con un aumento del 70 per cento dei lavoratori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Agricoltura: sofferenza per fiori e vino, via 6mila braccianti in 9 anni. Solo Lecce cresce

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