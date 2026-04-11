Negli ultimi dieci anni, circa 1.200 aziende del settore calzaturiero nelle Marche hanno cessato l’attività, segnando un cambiamento significativo nel settore produttivo regionale. La perdita di imprese si accompagna a un processo di trasformazione che interessa un comparto storicamente importante per l’economia locale. La situazione riflette una tendenza di declino che coinvolge molte realtà imprenditoriali della regione.

Il tessuto produttivo delle Marche sta affrontando una trasformazione silenziosa ma estremamente impattante, con il settore della calzatura che mostra segni di un progressivo logoramento. I numeri analizzati da Baldelli, coordinatrice provinciale di Democrazia sovrana e popolare per le zone di Fermo e Ascoli Piceno, evidenziano come nel solo comparto delle scarpe si sia registrata la chiusura di 1.265 imprese nell’arco dell’ultimo decennio. Questo declino tocca da vicino l’economia regionale, dato che le realtà calzaturiere sono scese a circa 130mila unità, dopo una contrazione che ha sparire 10mila aziende tra il 2022 e il 2024. L’impatto sociale del declino industriale nei distretti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi calzature nelle Marche: 1.200 imprese chiuse in dieci anni

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