Lagfin | buco di 264 milioni dopo il maxi versamento al Fisco

La holding ha annunciato di aver registrato una perdita di 264 milioni di euro, legata a un maxi versamento fiscale effettuato di recente. Questa operazione ha portato alla decisione di accantonare tutti i profitti previsti per il 2025. La notizia ha conseguenze sulla partecipazione di controllo nella società di maggioranza, suscitando domande sulla futura gestione e sulle ripercussioni finanziarie del debito fiscale.

? Cosa scoprirai Come influirà il debito fiscale sulla quota di controllo della Campari?. Perché la holding ha deciso di accantonare tutti i profitti del 2025?. Quando verrà saldata la parte restante del debito verso l'erario?. Quali immobili sono stati venduti per coprire le spese legali?.? In Breve Accordo per 405,4 milioni di euro con l'Agenzia delle Entrate dopo indagini Procura Monza.. Versamento di 152 milioni nel 2025 con saldo finale previsto entro giugno 2027.. Controversia su plusvalenze di 5,3 miliardi generate da passata operazione di assorbimento controllata.. Quota di controllo Davide Campari ridotta dal 51,7% al 51% nel corso del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lagfin: buco di 264 milioni dopo il maxi versamento al Fisco Notizie correlate Badanti in nero, maxi evasione in provincia di Lucca: oltre 2 milioni sottratti al fiscoLucca, 6 maggio 2026 – Oltre 2 milioni di euro sottratti al fisco e decine di lavoratrici completamente sconosciute all’amministrazione finanziaria. Fisco: 7 imprenditori a processo per un maxi schema da 3,5 milioniSette imprenditori specializzati nella distribuzione di componenti elettrici affrontano il processo per un’evasione fiscale che supera i 3,5 milioni...