Sette imprenditori attivi nel settore della distribuzione di componenti elettrici sono stati rinviati a giudizio per un procedimento che riguarda un presunto schema di evasione fiscale. L’accusa riguarda un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, risultato di attività illecite nel campo fiscale. Il processo si svolgerà nei prossimi mesi davanti all’autorità giudiziaria competente.

Sette imprenditori specializzati nella distribuzione di componenti elettrici affrontano il processo per un’evasione fiscale che supera i 3,5 milioni di euro. Il gup Alberto Lippini ha disposto il rinvio a giudizio dei coinvolti, accusati di aver orchestrato un sistema di fatturazioni artificiali per sottrarre risorse allo Stato tramite la simulazione di costi aziendali mai sostenuti. Il meccanismo investigativo ha individuato una strategia volta a gonfiare le passività di bilancio delle società coinvolte. Attraverso l’emissione di documenti falsi, gli indagati avrebbero mirato a ridurre drasticamente l’imponibile, eludendo il pagamento dell’IVA e dell’IRES.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fisco: 7 imprenditori a processo per un maxi schema da 3,5 milioni

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