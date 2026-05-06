Ladri di Carrozzelle protagonisti della residenza artistica a Lucignano

Dal 28 aprile al 3 maggio 2026 si è tenuta al Teatro Rosini di Lucignano la seconda sessione della residenza artistica “Arìa di Musica – Arezzo Rock Italian Academy”. L’evento è stato promosso dalla Fondazione Arezzo Wave Italia e dalla Regione Toscana in occasione dei quaranta anni dell’organizzazione. Durante la settimana di attività, si sono esibiti i Ladri di Carrozzelle, gruppo musicale noto nel panorama italiano.

Si è svolta dal 28 aprile al 3 maggio 2026 al Teatro Rosini di Lucignano la seconda sessione della residenza artistica “Arìa di Musica – Arezzo Rock Italian Academy”, il nuovo percorso di alta formazione promosso da Fondazione Arezzo Wave Italia e Regione Toscana in occasione dei 40 anni di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Lucignano applaude Aria: trionfo per la prima sessione della residenza musicale di Arezzo WaveArezzo, 1 marzo 2026 – Lucignano applaude ARIA: trionfo per la prima sessione della residenza musicale di Arezzo Wave. Pagliara contemporanea, l'artista Alessandra Bonoli completa la seconda fase della Residenza ArtisticaL’artista faentina Alessandra Bonoli completa la seconda fase della residenza artistica, promossa da SMart APS per il progetto Pagliara... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arezzo Wave: l’Academy riparte al Rosini; O Anche No - Rai.it; Arezzo Wave L’Academy riparte al Rosini. A piazza del Popolo la Musica sbrock! dei Ladri di carrozzelleTra i momenti musicali proposti durante la celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia, a Roma, sul palco di piazza del Popolo, si sono esibiti i Ladri di carrozzelle, una band, ... poliziadistato.it Lutto a Sanremo: suicida a Velletri Pietro Petrullo dei Ladri di CarrozzelleE’ stato trovato impiccato ieri mattina in casa a Velletri, alle porte di Roma, Pietro Petrullo, componente del gruppo Ladri di Carrozzelle. Sul posto i carabinieri di Velletri. Secondo quanto si è ... affaritaliani.it Grazie alla collaborazione con la Fondazione Arezzo Wave Italia e al Comune di Lucignano, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Lucignano hanno potuto partecipare, ieri mattina, al concerto dei Ladri di Carrozzelle, presso il - facebook.com facebook