Lucignano applaude Aria | trionfo per la prima sessione della residenza musicale di Arezzo Wave

Arezzo, 1 marzo 2026 – Lucignano applaude ARIA: trionfo per la prima sessione della residenza musicale di Arezzo Wave. Grande successo a Lucignano per la prima sessione di ARIA – Arezzo Rock Italian Academy, il progetto speciale legato ai quarant'anni di Arezzo Wave, che ha visto protagonisti 18 giovani musicisti selezionati in tutta la Toscana, finanziata dal FSE regione TOSCANA e giovani Si. Una settimana intensa, emozionante, carica di talento e visione. La serata di venerdì 27 febbraio è stata chiusa da "Mai dire San Remo, un momento ironico e brillante guidato da Massimo Bernardi conduttore Rai e Mauro Valenti accompagnati da Saverio...