Ladispoli 56 anni fa l’autonomia | quando una frazione di Cerveteri diventò città

Il 6 maggio 1970, una frazione del comune di Cerveteri ottenne l’autonomia diventando ufficialmente una città. Questa data rappresenta un momento storico per la comunità locale, che da allora ha vissuto un’evoluzione amministrativa e sociale significativa. La decisione di separarsi dal comune di origine ha comportato cambiamenti nelle strutture di governo e nella gestione dei servizi pubblici, segnando un nuovo capitolo nella storia della zona.

Ladispoli, 6 maggio 2026 – Ci sono date che segnano profondamente la vita di una comunità. Il 6 maggio 1970 è una di queste. Quel giorno Ladispoli smise di essere una frazione e diventò ufficialmente Comune autonomo, con una propria identità amministrativa e un futuro da costruire passo dopo passo. Oggi, 6 maggio 2026, la città celebra i 56 anni dall’autonomia. Una ricorrenza che riporta Ladispoli alle sue radici più recenti: quelle di una comunità cresciuta sul litorale, diventata nel tempo un punto di riferimento per il territorio a nord di Roma. Dalla frazione al Comune autonomo. L’autonomia venne sancita dalla Legge 6 maggio 1970, n. 240, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 12 maggio dello stesso anno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ladispoli-Cerveteri, maxi-operazione sicurezza: i numeri del blitzCerveteri-Ladispoli, 24 aprile 2026 – Una vasta operazione di controllo del territorio ha interessato nel pomeriggio di ieri i comuni di Ladispoli e... Cerveteri-Ladispoli, allarme erosione a Torre Flavia dopo le mareggiateCerveteri-Ladispoli, 6 marzo 2026 – Si è svolto oggi pomeriggio un sopralluogo convocato dalla Direzione Demanio e Tutela del Patrimonio della... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ladispoli, il Comune autonomo compie oggi 56 anni. Ladispoli, 56 anni fa l’autonomia: quando una frazione di Cerveteri diventò cittàIl 6 maggio 1970 la Legge n. 240 sancì la nascita del Comune autonomo di Ladispoli, fino ad allora parte di Cerveteri ... ilfaroonline.it 56° Anniversario dell’Autonomia della Città di LadispoliGuardiamo al futuro con entusiasmo, consapevoli delle nostre radici e pronti a costruire insieme nuove opportunità per le generazioni che verranno ... lagone.it