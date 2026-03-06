Cerveteri-Ladispoli allarme erosione a Torre Flavia dopo le mareggiate

Oggi pomeriggio, la Direzione Demanio e Tutela del Patrimonio della Regione Lazio ha effettuato un sopralluogo a Torre Flavia, tra Cerveteri e Ladispoli, a seguito delle recenti mareggiate che hanno causato un aumento dell’erosione sulla zona costiera. La visita è stata organizzata per valutare i danni e monitorare la situazione sul campo.

Cerveteri-Ladispoli, 6 marzo 2026 – Si è svolto oggi pomeriggio un sopralluogo convocato dalla Direzione Demanio e Tutela del Patrimonio della Regione Lazio presso Torre Flavia. Il monumento naturale Palude di Torre Flavia è un’area naturale protetta del Lazio istituita nel 1997. Occupa una superficie di 43 ettari nei comuni di Ladispoli e Cerveteri, ed è gestita dalla città metropolitana di Roma Capitale. Il sopralluogo si è reso necessario per verificare lo stato dell’oasi protetta dopo le mareggiate invernali che hanno determinato fenomeni erosivi particolarmente importanti. Oltre ai tecnici regionali, erano presenti il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, il consigliere comunale di Ladispoli e delegato alle aree protette, Filippo Moretti, e in rappresentanza della Città Metropolitana di Roma, Loredana Sgroi e Corrado Battisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Riforma Tpl, Cerveteri e Ladispoli in allarme: il vertice in RegioneLa preoccupazione riguarda in particolare il rischio di una riduzione delle tratte e di un isolamento di intere frazioni, con ricadute sui cittadini...

Palude di Torre Flavia, mareggiate devastano la spiaggia: Gubetti chiede interventi urgenti alla RegioneLa forza del mare torna a colpire la costa a nord di Roma e mette in allarme uno dei tratti più preziosi del litorale laziale Cerveteri, 24 febbraio...

Una selezione di notizie su Cerveteri Ladispoli allarme erosione a....

Temi più discussi: Palude di Torre Flavia, mareggiate devastano la spiaggia: Gubetti chiede interventi urgenti alla Regione; Il mare rompe gli argini ed entra in Palude. La sindaca: La Regione intervenga; Erosione a Torre Flavia, la Gubetti: Ora sopralluogo tecnico della Regione.

Cerveteri-Ladispoli, allarme erosione a Torre Flavia dopo le mareggiateCerveteri-Ladispoli, 6 marzo 2026 – Si è svolto oggi pomeriggio un sopralluogo convocato dalla Direzione Demanio e Tutela del Patrimonio della Regione Lazio presso Torre Flavia. Il monumento naturale ... ilfaroonline.it

Ladispoli – Torre Flavia minacciata dall’emergenza erosione: intervengono i tecnici della RegioneL’oasi protetta è stata devastata dalle imponenti mareggiate invernali e ora si valuta uno studio per un futuro intervento imponente LADISPOLI – Si è svolto oggi pomeriggio un sopralluogo convocato ... etrurianews.it

Non è solo un lavoro; è passione Cafè d’Europe, il tuo punto di riferimento a Cerveteri Per info e prenotazioni: 06 994 3828 Via laffei 30, Cerveteri : @smmackstudiosrl #ladispoli #cerveteri #dovemangiare - facebook.com facebook