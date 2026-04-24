Ladispoli-Cerveteri maxi-operazione sicurezza | i numeri del blitz

Nel pomeriggio di ieri, i comuni di Ladispoli e Cerveteri sono stati teatro di una vasta operazione di controllo del territorio. La maxi-operazione di sicurezza ha coinvolto numerose forze dell'ordine impegnate in controlli e verifiche lungo le strade e nelle zone pubbliche della zona. Sono stati eseguiti numerosi controlli documentali e perquisizioni, con l'obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Cerveteri-Ladispoli, 24 aprile 2026 – Una vasta operazione di controllo del territorio ha interessato nel pomeriggio di ieri i comuni di Ladispoli e Cerveteri. Il blitz, finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza pubblica e a monitorare le aree nevralgiche del litorale, ha visto un massiccio impiego delle forze dell’ordine. L’attività si è concentrata in modo particolare sugli scali ferroviari e nelle zone adiacenti, punti di transito quotidiano per migliaia di pendolari e cittadini. Obiettivo primario dell’intervento è stato il contrasto ai fenomeni di microcriminalità e il monitoraggio di eventuali situazioni di degrado urbano. I numeri dell’operazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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