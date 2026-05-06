L' addio a Cinzia Viglianti | Il suo cuore e la sua risata restano nei luoghi dove ha operato

Nella chiesa della Sacra Famiglia si è svolto l'ultimo saluto a Cinzia Viglianti, con molti presenti che hanno partecipato in silenzio e con grande commozione. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera raccolta, mentre le persone si sono riunite per ricordare la sua vita e il suo impegno nei luoghi in cui ha operato. La chiesa era gremita di amici, familiari e conoscenti, tutti uniti nel salutarla per l’ultima volta.

L'ultimo saluto a Cinzia Viglianti in una chiesa della Sacra Famiglia gremita, silenziosa e profondamente commossa. L'amata quanto instancabile volontaria della protezione civile di Viterbo, nonché impiegata della prefettura, è morta a 63 anni dopo aver affrontato con discrezione la malattia.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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