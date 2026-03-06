L' Accademia Militare accoglie il giuramento del 207° Corso Crosetto | A Dubai ho scelto il dovere prima dei figli

Questa mattina, gli Allievi Ufficiali del 207° Corso “Fermezza” hanno prestato giuramento alla Repubblica Italiana presso l’Accademia Militare. Durante l’evento, il ministro della Difesa ha dichiarato di aver scelto il dovere prima dei figli in occasione di una visita a Dubai. Il giuramento ha segnato l’inizio del percorso formativo dei nuovi ufficiali.

Questa mattina gli Allievi Ufficiali del 207° Corso “Fermezza” hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana. Il tradizionale rito di passaggio dei cadetti dell’Accademia Militare si è tenuto ovviamente nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale alla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto e del padrino del corso, Generale di Corpo d’Armata Medaglia d'Oro al Valor Militare Rosario Aiosa. Alla cerimonia hanno inoltre presenziato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, insieme a numerose autorità civili e religiose, tra le quali il Sindaco, Massimo Mezzetti, il Prefetto, Dott. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Giuramento all’Accademia a Modena: per il 207esimo corso ‘Fermezza’ ci sono anche Crosetto ed ElkannModena, 6 marzo 2026 – Il ministro della Difesa Guido Crosetto passa in rassegna i 254 allievi ufficiali – dei quali 236 italiani e 18 stranieri, 44...

La versione di Crosetto: “Io a Dubai? Ero in vacanza. Ho scelto di restare lì per i miei figli, chiedo scusa”“Nessun Paese europeo ha ricevuto alcuna informazione” sugli attacchi di Usa e Israele in Iran.

Accademia Militare, giura il 207° corso FermezzaSocietà: Cerimonia ufficiale nel cortile d Onore. Il Ministro Crosetto evoca il suo recente rientro da Dubai: Non riesco a dividere l essere ministro dall essere padre . Il Capo di Stato Maggiore ai c ... lapressa.it

ACCADEMIA MILITARE, IL GIURAMENTO DI MARIA GIULIA BOLOGNININel video l’intervista a Maria Giulia Bolognini, Allieva Ufficiale Dal maestoso Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena che si affaccia su Piazza Roma, già da questa mattina risuonano i ... tvqui.it