Una nuova tecnologia di risonanza magnetica mira a ridurre l’ansia dei pazienti durante l’esame, offrendo un’esperienza più confortevole. L’apparecchio combina musica rilassante e un ambiente colorato per creare un’atmosfera meno stressante. Questa innovazione si propone di migliorare la collaborazione tra paziente e strutture sanitarie, rendendo la procedura meno invasiva dal punto di vista emotivo. Attualmente, sono in corso studi sulle reazioni dei pazienti a questa soluzione.

Un salto tecnologico che trasforma la diagnostica in esperienza sensoriale, fra musica rilassante e ambiente colorato. Nella Radiologia della Fondazione Irccs San Gerardo è stata inaugurata la nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla. Il sistema è stato acquisito tramite i fondi del Pnrr per 1 milione e 250mila euro. "La nuova RM – spiega Rocco Corso, direttore della Radiologia – si distingue per due pilastri tecnologici: la sostenibilità elio-free, proprio nel periodo di scarsità del prezioso gas, e la potenza dell’intelligenza artificiale". A differenza dei sistemi tradizionali, che richiedono circa 1.500 litri di elio liquido per il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risonanza magnetica a prova di ansia

Risonanza magnetica guasta, attese di ore per i pazientiDisagi e attese anche di ore per i pazienti in fila per essere sottoposti a Risonanza magnetica al padiglione E del Policlinico in Radioterapia...

L’intelligenza artificiale applicata alla risonanza magneticaLa Risonanza Magnetica è uno degli esami principali nell’ambito delle unità operative di Diagnostica per immagini e Radiologia.

Veradigm Salesperson with PTSD Wins New York Life Disability Appeal

Temi più discussi: Risonanza magnetica a prova di ansia; Inaugurata la nuova Risonanza Magnetica ad alto campo presso il Poliambulatorio Messina Nord dell’Asp di Messina; Tetti di spesa sanitari: la prova dello sforamento; Trump ricoverato, la Casa Bianca costretta a smentire le voci circolate sui social.

La risonanza magnetica è la risposta alla tua ricerca della longevità?Abbiamo intervistato un medico di base e l'amministratore delegato di Ezra, il servizio di screening con risonanza magnetica più efficiente al mondo, per parlare degli ultimi progressi nel campo del b ... gqitalia.it

Prova per 18 mesi a prenotare una risonanza: «Ora basta, vi denuncio». E scrive a Nas e ProcuraCAMERATA PICENA - Da un anno e mezzo attende di fare una risonanza magnetica nelle Marche senza successo. E alla fine Patrizio Pierini, 73enne che vive a Camerata Picena, ha perso la pazienza, si è ... corriereadriatico.it

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