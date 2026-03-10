Morti e infortuni sul lavoro 2026 decessi in calo del 43,3% con 34 vittime totali | Liguria e Sicilia in zona rossa otto regioni tra cui Sardegna e Calabria a rischio zero

Nel mese di gennaio si sono registrate 34 vittime sul lavoro in Italia, con un calo del 43,3% rispetto all'anno precedente. Liguria e Sicilia sono le regioni più colpite, considerate a rischio massimo, mentre altre otto regioni, tra cui Sardegna e Calabria, non hanno segnalato alcun incidente mortale. I dati evidenziano una distribuzione varia dei decessi tra le diverse aree del paese.

Nel mese di gennaio si contano 34 vittime totali. Il rischio è massimo in Liguria e Sicilia, mentre otto regioni italiane non registrano alcun infortunio mortale.