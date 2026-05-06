L' abdicazione del generale Simeone Eroico ed eterno Che vinca o no

Il generale Simeone ha annunciato la sua decisione di abdicare, suscitando reazioni di ammirazione per il suo ruolo e il suo impatto. L'Atletico, noto per la sua tenacia, ha affrontato la partita di Champions contro un Arsenal che si è difeso con efficacia. La sfida si è conclusa con una vittoria per l’avversario, ma Simeone rimane una figura simbolo di resistenza. La sua partenza segna un momento importante per il club e il suo percorso sportivo.

Assediato dal calcio che avanza, Diego Pablo Simeone si è arreso, dopo minuti passati in trance agonistica, animandosi continuamente e sperando di trasferire quell’urgenza e quella voglia alla sua squadra, che attaccava ma non arrivava, non tirava e non è riuscita a segnare quell’unico gol che serviva, perché in fondo l’Arsenal difende meglio di tutti, anche dell’Atletico di Madrid di Simeone, il monumento vivente alla resistenza. La caciara finale - alimentata anche da un Arteta inedito e tarantolato - è stato l’ultimo disperato tentativo di confondere un risultato stretto, ma mai incerto. Alla fine, stremato, aveva gli occhi lucidi, vagamente arrossati, lo sguardo sconfitto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'abdicazione del generale Simeone. Eroico ed eterno. Che vinca o no Notizie correlate La sindrome del bivio: la Roma e l’eterno dilemma tra campionato ed EuropaL’analisi del momento critico attraversato dalla Roma di Gian Piero Gasperini assume i contorni di un déjà-vu storico e statistico. Vuelta Asturias, Cadena concede il bis ad Oviedo. L’eterno Nairo Quintana conquista la generaleEdgar David Cadena concede il bis e dopo il successo della terza tappa, conquista anche l’ultima frazione della 68esima edizione della Vuelta...