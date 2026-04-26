Vuelta Asturias Cadena concede il bis ad Oviedo L’eterno Nairo Quintana conquista la generale

Nella 68esima edizione della Vuelta Asturias, Edgar David Cadena ha vinto anche l’ultima tappa dopo aver già trionfato nella terza. La corsa si è conclusa con la vittoria di Nairo Quintana nella classifica generale, mentre Cadena ha ottenuto due successi di tappa. La gara si è svolta su più tappe, con arrivi e ascese che hanno coinvolto diversi ciclisti.

Edgar David Cadena concede il bis e dopo il successo della terza tappa, conquista anche l’ultima frazione della 68esima edizione della Vuelta Asturias. Il messicano del Team Storck – MRW prende un vantaggio significativo sulla salita finale ed arriva in solitaria ad Oviedo, guadagnandosi anche il quinto posto nella classifica generale conquistata dall’eterno Nairo Quintana. Alle spalle del nordamericano, a regolare la volata degli battuti è stato Adrià Pericas (UAE Team Emirates XRG) che paga 15? di distacco dal vincitore. Lo spagnolo non riesce così a conquistare la classifica generale dovendosi accontentare della piazza d’onore a 25? da Quintana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vuelta Asturias, Cadena concede il bis ad Oviedo. L’eterno Nairo Quintana conquista la generale Notizie correlate Vuelta Asturias 2026, Nairo Quintana ritrova la vittoria e sale in testa alla generaleQuattro anni dopo l’ultima vittoria in carriera, Nairo Quintana torna al successo e lo fa nella seconda tappa della Vuelta Asturias 2026. Nairo Quintana ritrova il successo nella Vuelta Asturias: “Una gioia immensa”. La dedica allo scomparso MunozLa seconda tappa dell’edizione 2026 della Vuelta Asturias consegna yacht un gradito ritorno al successo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Vuelta Asturias, Cadena concede il bis ad Oviedo. L’eterno Nairo Quintana conquista la generaleEdgar David Cadena concede il bis e dopo il successo della terza tappa, conquista anche l'ultima frazione della 68esima edizione della Vuelta Asturias. Il ... oasport.it VUELTA ASTURIAS. CADENA BIS VITTORIA NELL'ULTIMA TAPPA DAVANTI A PERICAS: QUINTANA SI PRENDE LA GENERALELa Liegi-Bastogne-Liegi, conosciuta anche come La Doyenne (la Decana), è la più antica tra le Classiche Monumento. Nata nel 1892, attraversa le Ardenne valloni con un percorso duro, selettivo e ... tuttobiciweb.it