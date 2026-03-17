La sindrome del bivio | la Roma e l’eterno dilemma tra campionato ed Europa
La Roma di Gian Piero Gasperini si trova a fronteggiare un momento difficile, in cui deve decidere se concentrare le proprie energie sulla corsa al campionato o puntare alla qualificazione in Europa. La squadra ha attraversato diverse fasi di forma altalenante e le sfide in corso mettono in evidenza le tensioni tra le due competizioni. La situazione attuale rappresenta un bivio che richiede scelte strategiche precise.
L’analisi del momento critico attraversato dalla Roma di Gian Piero Gasperini assume i contorni di un déjà-vu storico e statistico. A poche ore dalla riflessione sul “marzo nero” giallorosso, emerge una costante che affligge il sodalizio capitolino da oltre un decennio: la sistematica necessità di scegliere, intorno alla trentesima giornata, su quale fronte investire le residue energie nervose. I numeri certificano una sorta di “maledetta primavera” editoriale; una congiuntura in cui la compagine si trova fatalmente costretta a sacrificare le ambizioni in Serie A per inseguire il sogno di un trofeo continentale, o viceversa. L’illusione spallettiana e l’apice di Di Francesco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Articoli correlati
Leggi anche: Roma, sarà un mese di Marzo decisivo tra Europa e campionato
Sopravvalutato o sottovalutato? L'eterno dilemma che accompagna LeaoÈ il suo destino, a cui non riesce a sottrarsi anche se è immaginabile che lo vorrebbe tanto.