La Volta Buona pagelle del 5 marzo | Frassica si scusa con la Marini 9 gaffe della Balivo su Al Bano e Romina 7

Nel programma La Volta Buona del 5 marzo, Frassica si è scusato con la Marini ottenendo un voto di 9, mentre la Balivo ha commesso una gaffe su Al Bano e Romina, valutata con un 7. La discussione sul Festival di Sanremo ha occupato buona parte della trasmissione, sfruttando la presenza di ospiti e di commentatori che seguono l’evento.

Poteva mancare il tema più caldo del momento a La Volta Buona? Certo che no: il Festival di Sanremo continua a dominare la scaletta del programma di Caterina Balivo, approfittando della presenza di ospiti che su quel palco ci sono stati, ma anche di chi si limita a commentare da spettatore. Così, mentre Domenico Marocchi attendeva l'arrivo di Sal Da Vinci a Napoli per la grande festa organizzata nel suo quartiere, in studio si infiammavano gli animi. Le critiche al cantante partenopeo non sono mancate in questi giorni, ma non è stato l'unico a far parlare di sé. E intanto dalla regia hanno deciso di farci entrare nella testa a forza la sua Per sempre sì (nel caso qualcuno se la fosse persa).