La Villa-Castello di Cervatto si trova in un piccolo paese piemontese conosciuto per la sua posizione elevata e il panorama che offre. Con circa cinquanta abitanti, Cervatto si colloca tra i comuni meno popolosi d’Italia ed è situato a oltre mille metri di altitudine nella Valsesia. La villa-castello è un edificio storico che si inserisce nel paesaggio e rappresenta un esempio di architettura antica.

Cervatto è un posto speciale, che forse non sentiamo nominare spesso, eppure è un piccolo paese piemontese degno di attenzione: circa cinquanta abitanti scarsi, tra i comuni meno popolosi d’Italia, posto a oltre mille metri di quota tra le pieghe della Valsesia. E proprio qui, su un poggio che domina tutto il borgo, si trova una delle ville-castello meno conosciute e più affascinanti del Piemonte. Si chiama “Villa-Castello di Cervatto”, la fece costruire la famiglia Montaldo a fine Ottocento, e ha una storia che merita di essere raccontata. Alla scoperta della Villa-Castello di Cervatto. L’idea della villa nasce nella seconda metà dell’Ottocento dal commendatore Giuseppe Montaldo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Villa-Castello di Cervatto con vista mozzafiato, tra storia e simbolismi

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