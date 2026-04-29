Un capolavoro del ' 900 in vendita a Torino | tra finestre triangolari e vista mozzafiato ecco la casa di Mastroianni | foto e prezzo

Una casa storica degli anni '900 è in vendita a Torino, annunciata dall'agenzia immobiliare Haston&Aston di via Pietro 21. La proprietà, nota come la casa studio di un noto artista, presenta finestre triangolari e offre una vista panoramica sulla città. L'annuncio ha suscitato l'interesse di appassionati di design e di storia dell'arte, attirando l'attenzione sulla sua rilevanza culturale e architettonica.