Un capolavoro del ' 900 in vendita a Torino | tra finestre triangolari e vista mozzafiato ecco la casa di Mastroianni | foto e prezzo
Una casa storica degli anni '900 è in vendita a Torino, annunciata dall'agenzia immobiliare Haston&Aston di via Pietro 21. La proprietà, nota come la casa studio di un noto artista, presenta finestre triangolari e offre una vista panoramica sulla città. L'annuncio ha suscitato l'interesse di appassionati di design e di storia dell'arte, attirando l'attenzione sulla sua rilevanza culturale e architettonica.
La Casa Studio di Umberto Mastroianni è in vendita. L'annuncio sul web dell'agenzia immobiliare Haston&Aston di Via Pietro 21, ha scatenato la curiosità degli appassionati di design e di storia dell'arte. L'opportunità immobiliare si presenta come davvero rara visto che l'edificio, che si trova.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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