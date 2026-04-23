Durante la primavera, è possibile osservare uno spettacolo naturale chiamato sciame meteorico delle Liridi, noto per le sue “stelle cadenti” che illuminano il cielo. Questo evento si verifica quando la Terra attraversa una regione dello spazio contenente detriti lasciati da una cometa. Le particelle di polvere entrano nell’atmosfera a velocità elevate, creando scie luminose visibili a occhio nudo. Le foto di questi momenti mostrano le tracce luminose che attraversano il cielo notturno.

Sciame meteorico delle Liridi, le suggestive foto delle "stelle cadenti" e come ha origine il fenomeno.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sciame meteorico Liridi, le foto delle "stelle cadenti" di primavera: cosa sono e perché si chiamano così

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